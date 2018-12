LECCO – Giovedì 6 dicembre, in occasione della festa di San Nicolò, Patrono della città di Lecco, e sabato 8 dicembre, festa dell’Immacolata, gli uffici comunali, compresi i servizi demografici e cimiteriali, e la biblioteca civica resteranno chiusi. Saranno garantiti invece, come al solito, i servizi esterni della polizia locale: l’ufficio operatori radio, centrale operativa e videosorveglianza, il pronto intervento e gli agenti in servizio esterno. Il numero di telefono per le emergenze è lo 0341 481343.

Giovedì resteranno regolarmente aperti anche gli asili nido comunali, il centro prima infanzia Floridò, il Centro di Formazione Professionale, il Centro Diurno Disabili e i servizi Artimedia.

Aperti sia giovedì 6 dicembre, sia sabato 8 dicembre i poli museali di Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Palazzo delle Paure e Torre Viscontea.

Non subirà infine variazioni, né giovedì 6 né sabato 8 dicembre, la raccolta differenziata dei rifiuti. Nelle medesime giornate rimarranno tuttavia chiusi l’Ecosportello di corso Promessi Sposi e il Centro raccolta rifiuti di via Buozzi.