LECCO – Quarant’anni fa ven​ne​ approvata la Legge 13 maggio 1978 n. 180, che portò alla chiusura dei manicomi e restituì libertà e dignità a decine di migliaia di persone con disagio psichico, internate in strutture disumane.

Molto resta ancora da fare per portare a compimento quel progetto, ma non c’è dubbio che fu un passaggio epocale del nostro paese. Fra le molte iniziative in programma anche nel territorio, per ricordare que​sta ricorrenza, il Forum Salute Mentale di Lecco invita tutti per un aperitivo-evento, dal titolo “La 180 compie i 40”.

Appuntamento mercoledì 16 maggio dalle ore 17 alle 19, alla pizzeria Fiore a Lecco (via Belfiore, 1). Intervengono: Thomas Emmenegger – Psichiatra, Responsabile di Olinda e di Fiore; Enrico Frisone – Direttore Socio Sanitario ASST Lecco; Riccardo Mariani – Assessore Comune di Lecco. Inserti musicali del Liceo Grassi di Lecco. Letture di poesie di Alda Merini di Giusy Vassena del Teatro Invito. Ingresso gratuito.