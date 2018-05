BALLABIO – Tutto pronto per la 12^ edizione della Fiera Itinerante del Taleggio in programma a Ballabio, domenica prossima 13 maggio. Un appuntamento che si può annoverare tra quelli tradizionali con sua maestà il taleggio vero protagonista di giornata.

Pressoché invariato il tour per le vie di Ballabio che potrà essere effettuato solo con l’acquisto del Pass e che porterà i visitatori ad una lunga passeggiata del gusto fra le vie e i vicoli del comune valligiano situato alle porte della Valsassina.

Alla regia dell’evento la Pro Loco di Ballabio, che per voce del presidente Enrico Pissavini fa sapere: “Siamo arrivati alla dodicesima edizione, l’intento era quello di cercare di fare conoscere il taleggio e in particolar modo quello valsassinese, penso che ci siamo riusciti. Da quest’anno la Fiera entra a far parte del brand “Valsassina la Valle dei Formaggi”, riteniamo sia un passo importante e giusto perché l’unione fa la forza e aver un unico calendario va a beneficio di tutta la Valsassina”.

Riavvolgendo il nastro Pissavini ricorda gli albori: “Siamo partiti in punta di piedi, una piccola Pro Loco che si è rimboccata la maniche dando vita ad una manifestazione di ampio respiro, forse persino fuori dalla nostra portata, invece ci siamo riusciti, anche quando per un quinquennio ci siamo ritrovati a doverla organizzare con le sole nostre forze”.

Un inizio in cui non sono mancate le critiche: “Ed è giusto che sia così – spiega Pissavini – Le critiche ingiuste non le abbiamo considerate, ma quelle giuste e costruttive sì, magari non le abbiamo seguite tutte e alla lettera, ma nel corso degli anni abbiamo aggiustato il tiro su più aspetti. Ad esempio, abbiamo affiancato alla Fiera una serie di iniziative ludiche che prima non c’erano, una mancanza che ci è stata fatta notare e alla quale, col tempo, abbiamo sopperito. Sappiamo che si può sempre migliorare, ma posso dire a pochi giorni da questa 12^ edizione di essere soddisfatto per quello che siamo riusciti a fare e per questo ringrazio tutti coloro che a proprio modo hanno contribuito alla realizzazione di questo grande evento”.

Le porte della 12^ Fiera Itinerante del Taleggio si apriranno alle 10 di domenica prossima con la vendita dei Pass, ricordiamo, necessari per effettuare il percorso gastronomico e accedere agli assaggi. Con i Pass sarà infatti possibile gustare le prelibatezze lungo il percorso e verranno venduti a partire fino alle 16, presso la casetta in legno della Pro Loco (rotonda via Confalonieri e via Mazzini). Il costo del singolo Pass è di 10 euro al quale è allegato un buono sconto di 2 euro da poter utilizzare in uno degli 8 stand presenti. Inoltre il Pass consentirà di avere uno sconto di 2 euro al Parco Avventura dei Piani Resinelli.

In occasione della Fiera, alla postazione 8, ci sarà una Scuderia Ferrari Club Erba con alcune vetture saranno a disposizione, previo appuntamento, per un breve giro al costo di 5 euro, il ricavato andrà a favore del Progetto Arcobaleno; per i più piccoli non mancheranno i gonfiabili presenti sempre alla postazione 8 mentre presso il bar Coyote dalle 15 alle 17 ci sarà musica Live con la band folk “Old Miners”. Attivo inoltre un servizio di bus navetta che farà da spola tra la sede della Pro Loco e Ballabio Superiore da dove si potrà intraprendere il tour comodamente in discesa.