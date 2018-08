BALLABIO – Il parco Due Mani si arricchisce di un’altra struttura: nella zona ai margini del bosco, sinora inutilizzata, è stata inaugurata nella mattinata di sabato l’area cani richiesta da diversi cittadini. Al taglio del nastro, il sindaco Alessandra Consonni, l’assessore Stefano Simonetti e il capogruppo consiliare di Nuovo Slancio per Ballabio Domenico Scala, assieme a Jessica Bellingardi del WWF lecchese in rappresentanza del presidente Lello Bonelli.

L’esponente del WWF ha ringraziato i cittadini e l’amministrazione comunale di Ballabio per la sensibilità dimostrata verso gli animali selvatici che abbondano sul territorio, ribadendo l’appello del WWF a creare anche nelle zone di montagna aree dove i cani possano essere lasciati liberi di correre e giocare senza creare pericoli per gli altri animali e per loro stessi. “Quando un cane scappa perché viene lasciato libero in un bosco – ha sottolineato – viene messa a repentaglio la vita di molti cuccioli, anche soltanto perché le cucciolate possono venire abbandonate dai selvatici spaventati”.

La legge, d’altro canto, proibisce che i cani vengano lasciati liberi in luoghi pubblici o accessibili al pubblico: i soli cani che possono essere lasciati liberi, infatti, sono quelli da caccia nelle zone di attività venatoria e in precisi periodi. “La realizzazione di quest’area – ha sottolineato la sindaca Alessandra Consonni – non è soltanto il compimento di un’opera richiesta dalla petizione 70 concittadini: quest’area vuole essere un contributo a una presa di coscienza e di rispetto per i nostri animali domestici e per l’ambiente circostante. Troppe volte sentiamo di cani che scappano e si perdono: chiediamoci cosa succede quando i cani sfuggono al nostro controllo. Ringrazio i cittadini che hanno sollecitato questa opera, l’assessore Simonetti che l’ha seguita e portata a compimento e il WWF per aver suscitato questa cultura tra la gente”.

L’assessore Stefano Simonetti ha aggiunto: “l’impegno dell’amministrazione nella realizzazione delle opere richieste dai cittadini. Anche l’area di sgambamento per i cani – ha ricordato l’assessore a Politiche ambientali e Valorizzazione del territorio – è presente nel programma di Nuovo Slancio, approvato dagli elettori ballabiesi”.

“Opere che vengono realizzate con oculatezza e mantenendo sempre la ferma promessa di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini, con tasse e tariffe comunali rimaste invariate dall’insediamento dell’attuale amministrazione comunale ad oggi. Per l’area cani alcune aziende hanno già espresso il proprio interesse a sponsorizzare la struttura in cambio di un ritorno pubblicitario”.