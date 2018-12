BALLABIO – Un nuovo importante passo in avanti nel quadro della fattiva collaborazione tra Carabinieri e Comune di Ballabio, “che -spiega il sindaco Alessandra Consonni – ha prodotto importanti risultati in termini di sicurezza sul territorio comunale”.

All’interno del Municipio ballabiese sarà presente un servizio dell’Arma, a cui potranno direttamente rivolgersi i cittadini per ogni segnalazione, informazione o problematica di competenza dei militari.

L’attività di ascolto e vicinanza dei Carabinieri inizierà già a partire dal mese di dicembre, in via sperimentale. I cittadini saranno ricevuti il quarto sabato del mese. Sarà presente il comandante della stazione di Lecco, maresciallo Angelo Di Meo, o un suo sostituto.

“Ringrazio il comando dell’Arma per questo di servizio di prossimità d’eccezionale importanza – commenta il sindaco Alessandra Consonni – e soprattutto ringrazio per l’alto livello di sicurezza raggiunto a Ballabio. Nell’ultimo anno, infatti, si registrano soltanto pochi furti notturni in box o giardini, mentre è stato completamente azzerato il preoccupante fenomeno dei colpi in abitazione nella fascia pomeridiana e delle incursioni nelle scuole. Questa presenza anche stabile, per quanto ancora saltuaria, dei Carabinieri a Ballabio ci fa ben sperare di mantenere e persino migliorare l’attuale situazione, raggiunta dopo tanti anni di gravi criticità”.