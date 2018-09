CALOLZIOCORTE – Cibo e sfilate, ma soprattutto tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti della Festa di Fine Estate a Calolzio, in programma sabato 22 settembre in corso Dante.

A organizzare l’evento Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino e alcuni negozi di Calolzio: Pasticceria Gelateria Cris, Aglaia Abbigliamento Donna, Ga.Wi. Alta Moda Sposa, Glamour di Duci Marilena, Toso Moto Concessionaria, Punto Scarpe Group, La Spuntata Acconciature Unisex, Non Solo Fiori, Maracaibo, Ristorante Bharat.

“Abbiamo pensato di concludere il periodo estivo con un momento divertente e coinvolgente – spiega Cristina Valsecchi, appena confermata presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco – Ci sarà la possibilità di stare insieme e di vivere un pomeriggio e una serata di festa”.

Si parte alle ore 16 presso la Pasticceria Cris di Corso Dante 21/1 che festeggia i 25 anni di attività: torta artigianale per tutti, zucchero filato e parco divertimenti per i più piccoli con gonfiabili e macchine telecomandate. Alle ore 19 spazio poi all’apericena: gusto e sorrisi a cura del Bar Kaferino. Alle 20.30 è invece prevista una elegante sfilata curata dai negozi Aglaia, Glamour, Ga.Wi., Punto Scarpe e Non Solo Fiori.

La serata offrirà anche un momento di solidarietà, legato all’iniziativa “Calolzio By Night” organizzata a luglio da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino e Pro Loco Calolzio per allietare residenti e turisti: infatti sarà presente Debora Speziani, vicesindaco di Caldarola (comune delle Marche colpito dal terremoto nel 2016) a cui verrà consegnato quanto raccolto durante le serate estive.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA