CIVATE – Anche quest’anno il comune di Civate, la Consulta Giovanile, l’associazione S. Andrea e la parrocchia di Civate organizzano tre giorni di “Festa del Lago“.

La manifestazione si svolgerà in località Isella e avrà inizio con il Civitz Summer Rock – Edizione 2018 venerdì 31 agosto, a partire dalle 21, con il concerto dei gruppi Noxout e Ondamara.

Sabato 1 settembre, invece, si esibiranno: Esposito, C’esco e i musicanti di Brahma, Francy and the soul room. Domenica 2 settembre si svolgerà, invece, la tradizionale giornata intitolata “Domenica ti porterò sul lago 2018”

L’evento è organizzato dall’associazione S. Andrea in collaborazione con il comune di Civate, la parrocchia dei Santi Vito e Modesto, il gruppo comunale di Protezione Civile di Civate, il Gruppo Alpini di Civate, gli Amici di San Pietro, Sec Civate, l’Avis di Valmadrera – Civate, la Cri di Valmadrera e i cittadini e volontari di Civate.

Sarà una giornata ricca di eventi: alle ore 11.30 Santa Messa presso la chiesetta di Sant’Andrea; a seguire: aperitivo in piazzetta Sant’Andrea e pranzo in riva al lago.

Per tutto il pomeriggio tiro con l’arco e canoeing sul lago. Dalle ore 17 Pim – Live Band: Rock ‘n’ Pole.

Da venerdì fino a domenica sera bancarelle e servizio ristoro. I più piccini potranno svagarsi nello spazio bimbi.