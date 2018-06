LECCO – Sono passati dieci anni dall’uscita del Testo Unico sulla sicurezza e quasi 25 anni dalla “vecchia” 626/94. La cultura e la pratica della sicurezza si sono fatte strada fra gli imprenditori e i lavoratori del territorio? Per scoprirlo Api Lecco organizza lunedì 18 giugno, alle ore 14.30, presso la sede di via Pergola, un incontro in collaborazione con Inail, ATS Brianza, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecco, Cisl Monza Brianza e Lecco, il Politecnico di Milano e lo studio Spazio Tecnico.

Il convegno affronterà tematiche quali: sicurezza delle macchine, organizzazione del lavoro, strumenti per la valutazione dei rischi, formazione e addestramento sul campo a tutte le età, meccanismi di autocontrollo, aggiornamento delle figure preposte. I relatori affronteranno questi argomenti da tutte le angolature possibili in quanto formatori, consulenti, personale degli enti di controllo, del sindacato e dell’Inail.

Gli Accordi Stato Regione, in tema di formazione obbligatoria, hanno aiutato le aziende a considerare la formazione come una prassi regolare, che dovrebbe portare un aggiornamento costante delle competenze ma anche una progressiva maturazione di comportamenti più sicuri.

“L’area formazione di Api Lecco – spiegano dalla sede di via Pergola – in questi 10 anni ha offerto e tuttora offre alle aziende l’opportunità di approfondire gli aspetti tecnici e organizzativi necessari per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro tenendo costantemente aggiornate le figure chiave presenti nelle Pmi. I corsi, realizzati grazie al finanziamento da parte del fondo bilaterale Fapi, hanno infatti come obiettivo quello di diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione, che non rappresenta un mero adempimento ma al contrario è una chiave di miglioramento continuo per l’azienda”.

La tavola rotonda è aperta a tutti gli operatori della sicurezza sul lavoro, che possono anticipare ad Api le loro domande o proporle direttamente ai diversi relatori. Ad introdurre l’incontro sarà il Presidente di Api Lecco, Luigi Sabadini.

Adesioni sul sito www.api.lecco.it oppure contattando lo 0341.282822.