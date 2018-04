GARLATE – A quanto pare il tè riscuote sempre molto successo. Marco Di Ubaldo negli ultimi mesi ha tenuto parecchie serate per far capire la cultura che c’è dietro al rito del tè. Appuntamenti sempre molto partecipati, come quello di venerdì scorso promosso dall’amministrazione comunale di Garlate in biblioteca.

“Segnaliamo con soddisfazione il grande successo dell’iniziativa ‘Alla scoperta del tè’. 25 persone, il numero massimo previsto, hanno partecipato alla serata condotta dall’esperto Marco Di Ubaldo che ha illustrato la storia di questa antica e affascinante bevanda e spiegato le tradizioni della cerimonia cinese del tè” hanno detto dall’amministrazione.

Sono stati degustati due tipi di tè, quello nero e quello verde, apprezzandone le diverse caratteristiche derivanti da metodi diversi di preparazione ed essicazione delle foglie. Tante le domande e le curiosità a cui Di Ubaldo ha risposto con simpatia e disponibilità.

“Visto che non si sono potute accogliere tutte le richieste pervenute, la serata verrà riproposta lunedì 7 maggio per dare modo a tutti gli interessati di partecipare (per iscrizioni: cultura@comune.garlate.lc.it). E si sta già pensando a una serata di approfondimento da svolgersi in autunno”.