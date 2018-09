LECCO – Si intitola “Fusion Art” la mostra di pittura surrealista dell’artista Sascia Zangheri che verrà allestita a palazzo del Commercio (piazza Garibaldi, Lecco) dall’11 al 25 settembre.

Il pittore lecchese nutre da sempre una forte passione per l’arte, ereditata dal padre, affinata frequentando il liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco e cresciuta nel tempo fino a portarlo a considerare la pittura molto più che un hobby. Oggi la sua carriera vanta un non proprio modesto numero di opere. Autore autodidatta, influenzato dal surrealismo e affascinato da un lato dell’antica arte visionaria di Bosh, dall’altro dalle più moderne opere della pop-art, definisce la sua come “Fusion Art”, da lui intesa come fatta di soggetti che si uniscono fondendosi assieme.

L’ingresso è libero, la mostra è visitabile da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.