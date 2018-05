LECCO – Sono cominciate le “grandi manovre” a Rancio. La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione che nelle prossime settimane interesseranno la chiesa di Santa Maria Assunta sta procedendo al montaggio della gru.

Un intervento sensibile di manutenzione che riguarderà travature e nervature del tetto con la sostituzione delle parti ammalorate. L’intervento è stato finanziato grazie alla partecipazione ad alcuni bandi. Il progetto ha ottenuto da parte della Fondazione Cariplo di Milano, a valere sul bando ‘Buone prassi di conservazione del patrimonio’ 2016 con il progetto ‘Lecco cura le sue chiese’ presentato in partenariato con la parrocchia di S. Nicolo’ di Lecco, l’assegnazione di un contributo a fondo perduto di 111.798,31 euro e da parte di Regione Lombardia, a valere sul ‘Fondo di rotazione 2016’, l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per euro 26.250,00 e un finanziamento da restituire in quindici anni per un importo di euro 78.750,00.

La chiesa di Rancio è la più grande delle tre parrocchie che formano la comunità pastorale “Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza’ e una delle più grandi della città.