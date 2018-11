LECCO – Sarà una mela decisamente più ecologica quella che riceveranno i bimbi delle scuole lecchesi, durante questa settimana in occasione di San Nicolò: il tradizionale pomo che celebra il patrono di Lecco quest’anno non sarà confezionato, una scelta simbolica dell’amministrazione comunale per ridurre il consumo di plastica.

“E’ un piccolo gesto ma carico di significato” ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Alessio Dossi, intervenendo in Consiglio Comunale.

“Nelle mense delle scuole vengono servite frutta e verdura biologica, ci sembrava quindi una contraddizione impacchettare le mele di San Nicolò, ci sarebbe stato un rifiuto di plastica per ogni mela data agli studenti. Le mele saranno consegnate nelle cassette e saranno decorate come sempre”.

La novità è emersa a seguito dell’intervento di Alberto Anghilieri, consigliere di Cambia Lecco, che aveva acceso l’attenzione sul consumo della plastica anche al palazzo comunale, chiedendo di trovare una soluzione differente alle bottigliette d’acqua distribuite ai consiglieri durante le riunioni del Consiglio Comunale.