LECCO – Non si conosce la data esatta di edificazione di questo palazzo civico, ma l’indicazione “1867” sulla lapide marmorea posta nell’atrio dell’ingresso dell’edificio rimanda al compimento dell’unità d’Italia, mentre una mappa catastale, datata 1898, riporta l’impronta dell’edificio, esattamente come oggi noi lo conosciamo, e rivela come la costruzione non abbia conosciuto negli anni ampliamenti o trasformazioni di sorta.

Nasce come Palazzo Civico che raggruppa i due cardini della vita comunitaria: il comune e la scuola. Di impianto tipologico rigoroso e semplice, si uniforma alla morfologia del terreno, degradante verso il Lario e si sviluppa su due piani a monte e tre verso valle. L’aspetto formale ed estetico è assai differente sui due fronti: classicheggiante, con contorni e marcapiano lapideo sul fronte primario, verso via don luigi Monza, più essenziale e rigoroso, con grandi vetrate in ferro che ricordano gli esempi di architettura industriale, le filande, verso valle.

Questo edificio è stato, per tutto il novecento, il simbolo dei contraddittori eventi della storia. Prima laboratorio del divenire e delle speranze di progresso ed innovazione, poi sede di un regime che ha cancellato ogni libertà. Centinaia di ragazzi, sin dalla fine dell’ottocento hanno frequentato queste aule. Prima la scuola primaria, le elementari, e poi, dopo l’edificazione del nuovo plesso, la scuola materna. Queste mura vivono nella memoria di tutti gli abitanti di San Giovanni, dal momento che intere generazioni hanno qui condiviso l’impegno dell’apprendere.

Negli anni più recenti l’edificio viene dismesso e tra le sua mura non viene più svolta attività didattica, ed è qui che nasce l’idea di un suo impiego in attività di tipo sociale: prende vita il progetto “Casa della Solidarietà e della Terza età”, nel quale le associazioni Auser e Anteas vengono individuate come soggetti per la realizzazione di un polo di servizi integrato per la popolazione anziana nel territorio di Lecco denominato “La terza età per la città”. A questo scopo il Consiglio comunale nel gennaio 2014 approva la convenzione per la riqualificazione dell’immobile, anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Uno degli elementi qualificanti che, sin da subito, viene posto al centro delle scelte, è la conservazione della memoria storica. L’accesso e la scala storica, con la lapide, sono restaurati e conservati integralmente. Le mura, in pietra della Valsassina, vengono integralmente conservate e semplicemente rivestite. Le parti aggiunte sono ben riconoscibili sia per forma che per materiali, il legno, il vetro, i tamponamenti e i controsoffitti sono in fibra e materiale leggero. Vengono rinnovati integralmente gli impianti, garantendo la massima coibentazione, risparmio ed efficienza energetica, mentre l’aspetto formale ed estetico dell’edificio coincide con la struttura originale. Integra è anche la memoria di un evento tragico che ha colpito il quartiere: nelle mura sul lato Ovest sono ancora oggi perfettamente riconoscibili i segni dell’incursione aerea della sera del 25 aprile 1945, cicatrici conservate e valorizzate come testimonianza dei vissuti lecchesi e dell’orrore della guerra.

Il quartiere di San Giovanni alla Castagna ha conservato la propria scuola, il proprio Palazzo Civico, oggi trasformato in centro di iniziativa e impegno sociale per il territorio e questo incontro tra l’infanzia e la terza età, che hanno vissuto e vivranno queste mura, sono di grande auspicio per l’impegno e l’attività dei volontari e dell’attività sociale che qui verrà svolta.

Qui troveranno spazio Auser Lecco, Anteas Lecco e gli uffici comunali del SID Servizi Integrati Domiciliarità e giovedì 6 dicembre alle 15, proprio nella giornata intitolata al Santo Patrono della città avverrà l’inaugurazione degli spazi.

“Sono molteplici gli elementi positivi collegati con l’apertura della Casa della Solidarietà e della Terza Età – sottolinea il sindaco di Lecco Virginio Brivio -, primo fra tutti il fatto di aver recuperato un bene prezioso come questo edificio di San Giovanni, e di avergli dato una nuova funzione e dunque vita nuova: un bell’esempio di rigenerazione urbana degli spazi pubblici”.

“E’ un momento molto importante e significativo per Auser – sottolinea la presidente Auser Provinciale di Lecco Luisa Ongaro -, il percorso di strutturare uno spazio più adeguato a operare, rispondendo ai bisogni, sempre crescenti, della popolazione anziana e dei soggetti più fragili, vede la sua realizzazione. Si vuole offrire anche un nuovo modo di pensare il rapporto con la comunità, in uno spazio aperto e accogliente, dove essere a contatto, sempre più, con le persone”.

“Un obiettivo importante, che abbiamo raggiunto grazie a un attento e complesso lavoro di squadra condotto tra associazioni ed Enti pubblici – commenta la presidente di Anteas Lecco Emilia Spreafico -. Ora la nostra associazione avrà non solo una nuova sede, ma potrà anche collaborare con maggior sinergia e condivisione con Auser e Comune di Lecco, per offrire alla nostra città servizi sempre più attenti e qualificati pensati per gli anziani e per le loro famiglie”.

L’inaugurazione prenderà inizio alle 14.45 con i canti dei cori Auser e Anteas, mentre all’intervento del Sindaco di Lecco Virginio Brivio, seguirà quello dell’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza sulla storia e gli eventi legati all’edificio. Alle 15.30 Monsignor Davide Milani coadiuvato dal parroco del rione don Claudio Maggioni avvierà la cerimonia di benedizione della sede, mentre alle 15.45 avverrà il taglio del nastro. Interverranno anche l’assessore alle politiche sociali, casa e lavoro del Comune di Lecco Riccardo Mariani, il presidente di Fondazione comunitaria del lecchese Mario Romano Negri, il presidente di Auser Lombardia, membro dell’ufficio di presidenza del sodalizio nazionale, Lella Brambilla e Elisabetta Fossati, presidente Anteas regionale.