CALOLZIO – Si è concluso sabato scorso, con la tappa in Toscana, il tour culinario regionale organizzato dai volontari dell’oratorio Maria Immacolata di Calolziocorte.

Una decina i volontari che si sono impegnati in cucina per cinque serate con l’unico fine di raccogliere soldi per la sistemazione del campanile della chiesa Arcipresbiterale. Sardegna, Marche, Puglia, Sicilia e Toscana, dalla pasta alla norma alle olive ascolane, tanti sapori e proposte: “E’ andata bene, c’è stata una buona affluenza e le persone che hanno partecipato sono state molto soddisfatte – ha detto Valentino Mainetti -. Nei vari menù abbiamo ricercato qualcosa di particolare, diverso e insolito… delle proposte nuove”.

L’indice di gradimento ha visto in testa il menù toscano: “Da quando ci è stato riferito è stata proprio l’ultima serata quella più apprezzata. Come volontari dell’oratorio siamo comunque molto soddisfatti anche perché il fine ultimo è quello di raccogliere fondi per la sistemazione del campanile. Quello che è stato fatto è un primo piccolo passo verso il raggiungimento dell’obiettivo. Non è escluso che in futuro ‘il giro d’Italia enogastronomico’ possa riprendere. Un grazie a tutti i volontari che hanno collaborato alla buona riuscita delle serate e un grazie anche a Cristina Pelomori che ha studiato i vari menù”.