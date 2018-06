VALGREGHENTINO -In occasione della Giornata Internazionale dello yoga, promossa dall’ONU, la biblioteca di Valgreghentino propone, per il quarto anno consecutivo, lo Yoga Day insieme a Ida Cornara, insegnante di Jiva yoga! L’iniziativa è in calendario per giovedì 21 giugno.

Programma

Ore 19.00 PASSEGGIATA MEDITATIVA

Partenza dal Polo Scolastico (via Donizetti, 1) verso il Santuario della Rocchetta (Airuno)

Ore 20.00 ASCOLTA LA VOCE…

Ritrovo presso il Santuario della Rocchetta (anche per chi non volesse fare la camminata meditativa) e lezione di yoga con Ida: movimenti e posizioni mirate per il quinto chakra cullati dalla musica dal vivo di Ilaria Miradoli.

Al termine rinfresco condiviso (portate ciò che volete da condividere).

Porta una coperta, antizanzare, torcia e se vuoi anche una mascherina.

In caso di maltempo lo yoga day si terrà presso la palestrina di via Luigi Tavola, 6 – Villa S. Carlo, Valgreghentino.

Segnala la tua presenza mandando una mail a newletter@comune.valgreghentino.lc.it