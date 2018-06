VARENNA – Una tre giorni di incontri dedicati al 70° della Costituzione Italiana e alla figura di Giorgio La Pira, “padre costituente” della Repubblica, ex sindaco di Firenze, grande ambasciatore di equità, unione, fraternità e pace nel mondo.

Dal 15 al 17 giugno, Varenna ospiterà il secondo Trittico “Per navigare insieme nella storia, nell’etica e nell’arte”. L’evento è stato presentato questa mattina nella sala consiliare della Provincia di Lecco che ha concesso il patrocinio. Presenti il sindaco di Varenna Mauro Manzoni, che ha ideato e fortemente voluto questo evento; Ezio Lanfranconi, coordinatore del Comitato Trittici; Pierfranco Mastalli, vice coordinatore; Nunzio Marcelli, presidente di Apaf e Flavio Polano, presidente della Provincia.

“Quasto programma molto intenso dà spessore al 70° della Costituzione – ha detto Polano -. I valori di cui godiamo sono il frutto di chi ha lavorato e dato la vita per questi valori. La memoria umana è corta ed è compito delle istituzioni e di chi ci crede ricordare questi valori. Grazie a chi ha pensato e organizzato questo evento”.

“Le mie forze sono piccole – ha detto il sindaco Manzoni – perciò grazie a chi si è stretto intorno a me e al comitati Trittico che si è costituito per organizzare queste ed altri eventi che ci saranno in futuro”.

“Sono molto legato alla figura di Giorgio La Pira che ho studiato fin da giovane – ha continuato -. Per me è stata una ispirazione sia come uomo che come politico. Sono felice che nel dicembre scorso il consiglio comunale all’unanimità abbia deciso di intitolare la sala consiliare a questa importante figura. La Pira, oltre a essere stato un Padre costituente è stato anche un sindaco per la pace a livello interreligioso. Quest’anno, durante il 70° della Costituzione, abbiamo voluto affiancare la figura di Giorgio La Pira a questo anniversario”.

Sabato 16 giugno a Villa Cipressi si terrà uno dei momenti più importanti del Trittico. Tre i filoni che verranno trattati: le Radici – L’opposizione al nazi-fascismo, la liberazione dell’Italia a cura di Giancarlo Riva Pessina, già presidente dell’Anpi e Federigo Giordano, comandante Gek. La nascita della Costituzione – gli ispiratori, i Padri Costituenti. I valori eterni e universali della Carta Repubblicana, il presente e il futuro a cura di Paolo Grossi, presidente emerito della Corte Costituente. La Sostenibile utopia di Giorgio La Pira: propugnatore e ambasciatore planetario a cura di Mario Primicero, ex sindaco di Firenze presidente Fondazione La Pira.