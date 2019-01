VARENNA – Una festa nella centrale Piazza San Giorgio di Varenna ha salutato il 2018 e festeggiato il nuovo anno.

I DJ Gigi e Enrico hanno intrattenuto il pubblico presente, con musica e balli di gruppo che hanno reso magica l’atmosfera e hanno favorito un sereno scambio di auguri tra i Varennesi e i molti turisti presenti in questi giorni in paese. Dopo il tradizionale brindisi di Mezzanotte il locale “Caffe Bistrot” ha offerto cotechino e lenticchie a tutti i presenti.

Sabato, sempre a Varenna, aveva riscosso un buon successo il concerto della “Lake Como Philarmoniker” alla chiesa di San Giorgio. L’orchestra e il coro Calauce, diretti dal maestro Josuè Rodilla con la partecipazione della cantante soprano Hiroko Morita, davanti a una chiesa gremita hanno eseguito musiche da Haendel, Mozart, Schubert, Beethoven e canti della tradizione popolare natalizia.

“Desidero ringraziare i musicisti ed i coristi per la loro presenza”, ha commentato il sindaco Mauro Manzoni per i saluti subito prima del concerto, “l’amico e Maestro Maurizio Moretta nel proporci della musica di qualità che sempre ci stupisce e sorprende. Ringrazio anche il parroco, don Angelo Viganò, perché ci ha concesso l’utilizzo di questa stupenda chiesa e anche un grazie lo rivolgo a chi si è adoperato affinché tutto possa risultare ordinato e ben curato.

“Il nostro saluto all’anno concluso lo abbiamo affidato al linguaggio della musica”, ha sottolineato Manzoni, “che per la sua universalità e per la profonda religiosità che esso riesce ad esprimere, diverrà sicuramente anche un significativo augurio per il 2019 che tra non molto abbracceremo”. (Foto concerto, Alberto Locatelli)