VERCURAGO – Torna con la quinta edizione il Campo Scuola degli Alpini. Dopo il successo degli anni scorsi, l’ultima edizione si è svolta a Calolziocorte in località Pratarro, nel 2019 toccherà a Vercurago ospitare l’appuntamento riservato ai ragazzi di 4^ e 5^ elementare e 1^ media.

E proprio domenica scorsa, in occasione della manifestazione Vercurago Espone, gli Alpini della Valle San Martino erano presenti con un banchetto per pubblicizzare l’iniziativa in programma dal 13 al 16 giugno 2019 nel parco situato nei pressi delle scuole medie del paese.

“Rispetto e natura”, queste le parole del campo scuola: un’esperienza dove gli Alpini della Valle San Martino cercheranno di trasmettere i valori delle Penne Nere, il rispetto verso gli altri e il territorio: “Perché i ragazzi sono il nostro futuro”. I giovani vivranno quattro giorni in accampamento, giocando e creando un clima di gruppo e coesione, imparando cose utili e condividendo con gli altri un ambiente naturale.

Il campo scuola è organizzato dai gruppi Alpini di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Rossino, Sogno, Torre de’ Busi e Vercurago. Sono già aperte le preiscrizioni per informazioni è possibile contattare Stefano Casetto: 347 9681384; stefano.casetto@libero.it.