ABBADIA – Partono gli interventi per la fibra ottica ad Abbadia e chiudono alcune strade per consentire i lavori.

“La ditta incaricata ha comunicato che i lavori sarebbero iniziati in data odierna partendo dalla frazione di Crebbio e in particolare da via Zana. Sarà compito della ditta stessa posizionare gli avvisi per comunicare lo spostamento del cantiere” spiega l’amministrazione comunale che ha pubblicato un’ordinanza viabilistica in vigore fin da oggi, mercoledì 7 novembre.

Il transito dei veicoli è vietato, dalle 8.30 alle 17.30, lungo le strade di: via Costituzione, via per Maggiana, via del Pozzo, via Pertus, via Parrocchiale, via Benvenuto, via per Crebbio, via al Lavatoio, piazza Centrale Vicolo Alippi,via alla Grignetta, via degli Angeli. La chiusura sarà segnalata volta per volta dalla segnaletica stradale.

Previsto inoltre il divieto di sosta nella parte sud del piazzale di via Costituzione, adiacente all’ex scuola elementare di Crebbio, per permettere alla ditta incaricata dei lavori le operazioni si cario e scarico dei materiali.