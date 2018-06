ABBADIA – Con l’apertura dell’offerta economica è stato assegnato il bando per la gestione del parco Chiesa Rotta di Abbadia: a vincere la gara pubblica è stata la società “Chiesa Rotta” che ha fatto un’offerta del 115 % rispetto al canone annuale di 20.000 euro.

E’ iniziata ora la fase dei controlli, obbligatori per legge, per giungere all’assegnazione definitiva.

“Siamo soddisfatti; saranno risorse che la nostra e la futura Amministrazione potranno usare per il nostro paese – spiega il sindaco Cristina Bartesaghi – Ma ancora più importante l’impegno che la società ha promesso per organizzare e animare al meglio questo bel parco, un giardino sul lago, dando continuità nell’apertura (non solo nella stagione estiva). Non appena avremo modo di incontrarci con i gestori comunicheremo a tutti le novità”.

“Ora – conclude il primo cittadino – dobbiamo attendere che abbiano modo di organizzarsi e soprattutto che la stagione estiva finalmente decolli”