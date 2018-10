ABBADIA – La santa messa di domenica è stata occasione per un doppio festeggiamento per la comunità di Abbadia Lariana: l’inizio della catechesi per sedici giovanissimi e l’ottantesimo compleanno di don Vittorio.

Anche per questo il rito domenicale ha visto una grande partecipazione di fedeli, riuniti nella Chiesa SS. Vincenzo ed Anastasio per le celebrazioni. Don Vittorio è stato festeggiato dai bimbi della parrocchia che nei giorni scorsi avevano preparato un un cartellone e raccolto i loro ‘pensierini’ da donare al parroco domenica a messa. Anche il Centro Sport di Abbadia ha voluto omaggiare il sacerdote con una maglietta da gioco riportante il nome del religioso.

Classe 1938 e di origine mandellese, don Vittorio il prossimo anno raggiungerà il 55esimo anno di sacerdozio. Dopo essere stato ordinato sacerdote, nel 1964, lo stesso anno ha iniziato il suo servizio alla parrocchia comasca di San Martino in Rebbio, fino al 1966 per poi essere nominato parroco di Dongo e Brenzio presso la parrocchia S. Giuliano in Stazzona.

Nel 1979 ha assunto l’analogo incarico nella parrocchia di Ponte Tresa a Varese dopo ha trascorso quasi quindici anni della sua vita. E’ poi stato nominato prevosto a Cermenate, ruolo che ha ricoperto tra il 1992 e il 2010, fino al suo arrivo ad Abbadia. Dopo la messa, i parrocchiani hanno voluto organizzare un pranzo con Don Vittorio al vicino ristorante Babà du Lac per continuare insieme i festeggiamenti.