ABBADIA – Anche questo anno il Civico Museo Setificio Monti di Abbadia Lariana aderisce alla “ Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo” detta anche simpaticamente FAMU, il 14 ottobre.

Tema della giornata è “ Piccolo ma Prezioso”. Questo argomento si adegua perfettamente alla nostra tipologia di Museo.

“Scopriremo come dai piccoli bachi si arriva alla seta – spiega l’assessore Laura Mandelli – Proporremo anche un piccolo laboratorio di osservazione al microscopio correlato al mondo della seta. Seguirà la produzione artistica dei piccoli visitatori aiutati dai genitori o nonni sull’argomento. Scateniamo la fantasia”

L’appuntamento è per domenica 14 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 previa prenotazione a info@museoabbadia.it oppure 3391627110. Il costo è di 5 euro a nucleo familiare.

“Come recita lo slogan di questa giornata – prosegue l’assessore – Vogliamo una giornata in cui tutta la famiglia si ritrovi assieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri”