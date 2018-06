ABBADIA LARIANA – Ultimi preparativi ad Abbadia Lariana dove il 15 agosto si disputerà la tradizionale “Remada”.

La manifestazione non competitiva è a aperta a tutte le imbarcazioni a remi o a pagaia ed è organizzata dal Centro Sport Abbadia in collaborazione con il Circolo Arci e il patrocinio del Comune.

Già stilato il programma con il ritrovo e le iscrizioni dalle 8 alle 9.30 al Parco Ulisse Guzzi e partenza fissata alle 1o. A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio all’iscrizione (12 euro per ogni passeggero che prenderà posto sull’imbarcazione). In caso di maltempo la Remada verrà rinviata a domenica 22 luglio.

Ma il grande appuntamento sarà come sempre anticipato da tre giorni di festa a cominciare da giovedì 12 con l’apertura della cucina alle 19.30 e alle 21 l’appuntamento “Remando con i bimbi”. Venerdì 13 ancora buona cucina sempre dalle 19.30 e serata musicale con “Aldebaran”. Sabato 14, pranzo dalle 12.30 e cena dalle 19.30 con serata musicale in compagnia di “Conte Tino Band”. Quindi domenica, il grande appuntamento con la Remada, quindi cucina aperta dalle 12.30 e in serata dalle 19.30, alle 17 per gli amanti del calcio verrà trasmessa la finale di Mondiali Russia 2018 mentre in serata musica con “Piero e Andrea”.

Info: info@csabbadia.it – www.csabbadia.it