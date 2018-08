ABBADIA – Procedono ad Abbadia i lavori per la riqualificazione del Sentiero del Viandante: nel comune dove ha inizio il frequentatissimo e antico tracciato, il municipio ha deciso quest’anno di investire ben 340 mila euro, finanziati per il 60% dalla Regione, per la sistemazione di due tratti dell’itinerario.

Dalla località Mulini a San Bartolomeo e sul tratto tra via per Novegolo e via per Linzanico, gli addetti dell’impresa Favini Costruzioni, che si è aggiudicata l’appalto, stanno lavorando dall’inizio di agosto, realizzando i nuovi muri di contenimento ed ora si attende la posa dei ciottoli della nuova pavimentazione come ha potuto constatare il vicesindaco Domenico Aiello durante il suo sopralluogo.

L’intervento dovrebbe terminare nelle prossime settimane, si auspica entro il mese di settembre. “Verrà un bel lavoro – sottolinea il primo cittadino, Cristina Bartesaghi – l’impresa sta operando bene, su due cantieri in contemporanea. Speriamo che il bel tempo regga in modo da poter vedere al più presto il sentiero riqualificato”.