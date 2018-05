ABBADIA – Un mese di giugno dedicato ai bambini e ragazzi quello che si aprirà ad Abbadia Lariana. Si inizia a festeggiare la chiusura dell’anno scolastico con uno spettacolo al parco Chiesa Rotta. Poi avvio del Grest, organizzato dalla parrocchia e del Cres, organizzato dall’Amministrazione Comunale con la cooperativa Sineresi.

Lunedì 11 giugno cinema all’aperto per famiglie al parco Guzzi, iniziativa molto apprezzata la scorsa estate. Nel corso della serata le votazioni per scegliere il titolo del film che verrà proiettato a luglio.

Da segnalare a tutte le famiglie che le due scuole dell’infanzia continueranno l’attività anche nel mese di giugno. Posti disponibili anche per bambini non residenti.

A Crebbio riapre il BarH, uno spazio che aggrega tutte le generazioni per passare insieme le serate estive.

Anche il parco Guzzi offre animazione per tutti con la nuova gestione del chiosco. Poi iniziative sportive per giocare ed essere spettatori (torneo di calcio e gare di wakeboard)

Dal 21 giugno, il paese accoglierà i gemelli della Repubblica Ceca con iniziative aperte a tutti, basta prenotarsi all’ufficio di segreteria del Comune, .

A fine mese riparte Rock in Riva con proposte musicali per giovani e non solo. Per i turisti: apertura dell’ufficio turistico con la presenza di alcuni giovani abbadiesi che hanno partecipato al bando di Living Land e che vogliono mettersi alla prova.

Sempre aperto anche il Museo e la biblioteca per dedicare un po’ più di tempo a delle belle letture. “Un ringraziamento particolare alla Pro Loco – scrivono dal Comune – alla parrocchia e alle associazioni, i cui volontari lavorano gratuitamente”.