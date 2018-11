ABBADIA – Se la truffa spesso suona direttamente il campanello di casa, sotto le mentite spoglie di venditori e finti tecnici, almeno nel caso segnalato dal Comune di Abbadia si tratta effettivamente di agenti commerciali di una società erogatrice di energia elettrica.

L’amministrazione comunale, in un avviso pubblico, ha fatto sapere ai cittadini della presenza in paese di incaricati ‘porta a porta’ della società “Bolletta Sicura srl” con sede a Milano in via Palmanova 75. Questi operatori sono muniti di tesserino di riconoscimento.

Il Comune di Abbadia, nella sua comunicazione ai cittadini, chiarisce che, seppur venditori in regola e autorizzati a questa attività, “il Comune è completamente estraneo a questa iniziativa che è a carattere commerciale. L’eventuale adesione è rimessa alla libera determinazione dell’utente”,

Sta quindi al cittadino valutare l’offerta proposta dall’operatore privato. “Il consiglio in genere e rivolto soprattutto agli anziani – spiega il sindaco Cristina Bartesaghi – è quello di confrontarsi sempre con i propri familiari ”.

Anche a Mandello, il sindaco Riccardo Fasoli, fa sapere che i venditori sono in regola ma il comune è estraneo all’iniziativa.