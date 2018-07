LECCO – Quattro giovani alpinisti di talento in cordata coi Ragni della Grignetta sulle grandi classiche del Bianco. Si è svolto la scorsa settimana il primo modulo della nuova edizione dell’Academy.

La Ragni di Lecco Academy, inaugurata nel 2013, è un’iniziativa nata con lo scopo di formare giovani ragazzi all’alpinismo e metterli in condizione di effettuare salite impegnative in montagna, su ogni terreno, in autonomia e sicurezza.

L’idea è quella di trasmettere a ragazzi appassionati e talentuosi il know how tecnico e sportivo e il patrimonio di cultura alpinistica di cui i Ragni sono depositari e interpreti, creando per loro un programma di formazione ad alto livello e consentendogli di condividere scalate di buon impegno con alcuni fra i più forti alpinisti del nostro Gruppo.

Quest’anno si è deciso di elevare il corso a una sorta di “secondo livello”, coinvolgendo quattro ragazzi che hanno partecipato all’edizione 2017 e lavorando con loro a stretto contatto, per effettuare insieme salite di maggiore impegno e permettere un rapporto più profondo tra istruttori e allievi.

Paolo Belloni, Giacomo Regallo, Raffaele Tangari e Davide Visconti sono i quatto allievi che, dopo le due giornate dedicate all’approfondimento delle principali tecniche di sosta, progressione e autosoccorso, la scorsa settimana hanno preso parte al primo modulo dedicato all’alta montagna.

Durante i quattro giorni di scalata nel maestoso scenario del Monte Bianco i ragazzi, ognuno in cordata con un Ragno, hanno portato a termine principalmente da capocordata o a comando alternato quattro classiche di alta difficoltà, vie che hanno fatto la storia dell’alpinismo nelle Alpi occidentali: la via Ratti-Vitali all’Aiguille Noire de Peuterey, aperta nel 1939; la Gervasutti-Boccalatte al Pic Gugliermina, tracciata nel 1938; la Bonatti-Mazeaud alle Petites Jorasses; il Diedro Machettto alla Tour de Jorasses, salito per la prima volta nel 1970.

Meta del prossimo modulo dell’Academy 2018 saranno le Dolomiti, altro teatro di straordinari capitoli della storia dell’alpinismo. Qui i ragazzi del corso e i loro istruttori saranno in azione alla fine del prossimo mese di agosto.

“Con questo corso e queste uscite – commenta Matteo Della Bordella, presidente dei Maglioni Rossi – speriamo di trasmettere un po’ della passione e del modo di andare in montagna di noi Ragni di Lecco a questi ragazzi e ci auguriamo che queste belle salite siano per loro un punto di partenza verso un percorso che, indipendentemente dai risultati tecnici, possa riservare grandi emozioni e soddisfazioni”.

Il corso si svolge sotto l’egida della Scuola Nazionale di Alpinismo dei Ragni della Grignetta – Cai Lecco ed è diretto dal Ragno e Guida Alpina Matteo Piccardi. A questa uscita hanno partecipato i Ragni Matteo Piccardi, Maurizio Tasca, Luca Moroni, Luca Schiera, Paolo Marazzi e Matteo Della Bordella.