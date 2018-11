CALOLZIO/VERCURAGO – Don Roberto Trussardi su Italia 1 intervistato da Le Iene.

Fino a pochi mesi è stato parroco di Vercurago e Pascolo, oltre che vicario di Calolzio e Caprino; quindi il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, lo ha voluto alla guida della Caritas Diocesana Bergamasca.

Nel settembre scorso, dopo nove anni intensi, ha lasciato le sue comunità per seguire a tempo pieno il suo nuovo incarico. I suoi affezionati ex parrocchiani, però, nella serata di domenica hanno potuto vederlo in televisione intervistato da “Le Iene”. Le telecamere del programma cult di Italia 1 condotto, nella puntata domenicale, da Nadia Toffa, Giulio Golia e Filippo Roma hanno fatto visita a don Roberto Trussardi per parlare dell’Accademia per l’Integrazione.

Nel servizio di Giulio Golia è stata presentata l’iniziativa partita a settembre a Bergamo grazie alla collaborazione tra l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Gori, la cooperativa Ruah, la Caritas diocesana, guidata da don Roberto Trussardi, e Confindustria. Un progetto che punta a integrare i migranti venuti in Italia alla ricerca di un futuro migliore.

“Un’accoglienza che non deve fermarsi all’accoglienza ma deve diventare integrazione. Volontariamente hanno scelto di intraprendere questa bella esperienza iniziata verso fine settembre e che si protrarrà per un anno – ha spiegato don Roberto -. L’obiettivo finale è quello di riuscire a dar loro una possibilità di lavoro”.

I 30 ospiti seguono regole e ritmi giornalieri molto precisi. La loro giornata, che comincia alle 6.30, è scandita dalle lezioni di italiano e di educazione civica seguite dall’attività fisica e dai laboratori atti a prepararli come futuri lavoratori in grado di integrarsi. Agli ospiti viene anche chiesto di svolgere delle attività di volontario che vanno dalla manutenzione alla pulizia dei luoghi pubblici fino all’assistenza fornita agli anziani nei centri della terza età.

“I cittadini mi han detto che è bello vedere queste persone che sanno anche lavorare – ha concluso don Roberto -. L’accademia sta dando dei buonissimi risultati”.