LECCO – L’incontro originariamente in programma mercoledì 16 maggio dalle 15 alle 18 nella sala Don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, è stato spostato a giovedì 17 maggio con gli stessi orari.

Il seminario intitolato “Accesso civico e trasparenza. Quale impatto del Freedom of information Act italiano sulle pubbliche amministrazioni”, di carattere essenzialmente formativo-culturale, è rivolto ai cittadini, agli operatori e agli amministratori degli enti locali, agli enti pubblici territoriali, agli ordini professionali e a tutte le associazioni.

Questa iniziativa intende favorire la comprensione del significato e del funzionamento del nuovo istituto, in particolare dell’accesso civico generalizzato, per renderlo concretamente operativo. Con il decreto legislativo 97/2016 infatti “la trasparenza è diventata una regola, la segretezza è l’eccezione”. Si parlerà ovviamente anche di accesso civico “semplice” e di accesso “documentale” agli atti (legge 241/90); relatore sarà Ernesto Belisario, avvocato, esperto di diritto delle tecnologie, innovazione e trasparenza nella pubblica amministrazione.

L’incontro è organizzato da Comune di Lecco, Provincia di Lecco, Camera di Commercio di Lecco e Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma.La partecipazione è gratuita, è gradita l’iscrizione tramite mail all’indirizzo segreteria.comunicazione@comune.lecco.it o via telefono ai numeri 0341 481412 – 243 – 254 – 397