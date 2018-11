LECCO – E’ stata sottoscritta quest’oggi presso la sede di Acel Energie a Lecco una innovativa convenzione per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio tra Acel Energie, Aevv Impianti e Anaci Lecco. Obiettivo della convenzione l’attuazione di un progetto pilota per la realizzazione di stazioni di ricarica in ambito condominiale da installarsi su parti comuni.

La convenzione prevede anche la stesura di un decalogo di regole per il corretto approccio alla realizzazione delle stazioni di ricarica in condominio e lo sviluppo, attraverso singole convenzioni, di campagne di implementazione di progetti di installazione di stazioni di ricarica condominiali per veicoli elettrici con tariffe agevolate a favore degli associati di Anaci Lecco.

“Il tema della diffusione della mobilità elettrica nelle nostre città è da tempo vissuto come una priorità per la nostra Associazione, che ha sempre dedicato particolare attenzione a tutti quegli interventi tesi a migliorare l’efficienza energetica degli edifici condominiali e a ridurre le emissioni di CO2 e inquinanti nell’atmosfera. – spiega il presidente di Anaci Lecco, Marco Bandini – Per questo abbiamo proposto ad Acel Energie e ad Aevv Impianti, con cui già da tempo è in essere un rapporto di proficua ed intensa collaborazione, la disponibilità a mettere in atto un percorso strategico, anche esemplare, per l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei condomini amministrati da associati di Anaci Lecco sul territorio di Lecco e Provincia, così da favorirne la diffusione”.

“Abbiamo accolto con estremo interesse la proposta di Anaci Lecco, che si inserisce perfettamente nella mission della nostra azienda e del gruppo Acsm-Agam: essere protagonisti delle iniziative che favoriscono lo sviluppo del territorio. – afferma Maurizio Casartelli, amministratore delegato di Acel Energie – Con AnaciLecco abbiamo costruito nel tempo un rapporto di positiva collaborazione, che ci ha portato ad essere il fornitore di fiducia di gas naturale e di energia elettrica e a promuovere interventi di riqualificazione energetica dei condomini. Questo nuovo progetto, sono convinto, potrà essere davvero un modello da seguire, non solo nella nostra provincia”.

“Nell’organizzazione del gruppo Acsm-Agam, Aevv Impianti è la società dedicata allo studio, alla progettazione e alla realizzazione degli interventi impiantistici all’avanguardia nell’ambito energetico e che si collocano nella visione delle ‘smart cities’. – afferma Iacopo Picate, amministratore delegato di Aevv Impianti – La mobilità elettrica è uno degli aspetti destinati, nei prossimi anni, a divenire centrale in questa visione: l’inquinamento atmosferico è originato principalmente dagli impianti di riscaldamento degli edifici e dalle emissioni del traffico veicolare. Su entrambi questi temi, con la convenzione odierna, Aevv Impianti si pone a fianco di Anaci Lecco, mettendo in campo il proprio know-how specialistico per diffondere una cultura più attenta ai consumi e all’ambiente”.