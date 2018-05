LECCO – Città a Rovescio non si ferma e spalanca le porte al gioco e al divertimento in tre punti del quartiere di Acquate. L’appuntamento è fissato nel pomeriggio di sabato 12 maggio, tre le 15 e le 18. L’invito è rivolto a tutti e non prevede alcun biglietto d’ingresso.

“Il quartiere che gioca” è un evento voluto e organizzato dall’associazione culturale Città a Rovescio, patrocinato del Comune di Lecco, sostenuto da la Fabbrica del colore, con il contributo di Fondazione Cariplo.

Tanti soggetti per creare l’occasione di trascorrere del tempo all’aria aperta, per giocare e divertirsi. Il Parco gioco di via Caduti Nassirya ospiterà la mostra, dei progetti dai bambini della scuola primaria Battisti di Acquate, pensati e ideati per abbellire lo spazio del parco.

Sempre al parco sarà presente l’associazione Filo Teatro con “Gioca con noi!”: giocolieri incontrano il pubblico per mostrare e insegnare, gag dell’arte circense con bolle di sapone giganti, trampolieri, clave, piattini cinesi, palline, foulard…

Al parco della Salita dei Bravi si svolgeranno i laboratori per realizzare piccoli giochi da portare a casa. Al Cortile del Crams,in via ai Poggi, ci saranno invece i vecchi giochi dei nonni: piste da biglia, calcetto, trottole…L’associazione “Il tarlo” organizzerà partite e giochi e il Mastro tornitore realizzerà trottole di legno e insegnerà a chi vorrà a realizzarle al pubblico.

Mr. Kiwi, su pattini a 4 rotelle.. si muoverà agilmente da una parte all’altra spostando gag e giocolerie, portando con se risate che si muovono come il vento…

Infine ci sarà un ospite speciale per parlare di gioco con l’associazione “Non giochiamoci il futuro” che aiuterà a conoscere le possibili trappole del gioco e la dipendenza che può causare il gioco d’azzardo.

“Un’iniziativa importante per il quartiere di Acquate che abbiamo voluto inserire per il secondo anno consecutivo all’interno del progetto ‘Avere cura del bene comune’ non solo perché pertinente, ma anche perché simbolo di come si realizza una co-programmazione di livello sociale e culturale sul territorio e dell’importanza di tessere relazioni – commenta l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Simona Piazza – Quest’anno l’iniziativa vedrà l’intervento di grandi e piccini del quartiere partecipare intorno al parchetto di via Martiri di Nassirya, andando a completare un intervento avviato già lo scorso anno. Una collaborazione positiva tra Amministrazione comunale e Città al Rovescio che si inserisce anche all’interno di un iter progettuale che l’associazione sta portando avanti con Fondazione Cariplo