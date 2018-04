ABBADIA – Due giorni e un ricco programma di iniziative ad Abbadia che si prepara ad accogliere sabato 21 e domenica 22 aprile il Michy Motor Day, dedicato al piccolo Michele Barra con l’obiettivo di raccogliere fondi per il reparto di pediatria oncologica dell’Istituto dei Tumori di Milano.

La manifestazione si aprirà alle 16 di sabato con la merenda per i più piccoli al Garden Bar del Park Hotel in via Nazionale, poi alle 17 si presenterà l’associazione “Michy… sempre con noi” nata per ricordare il piccolo angelo, che troppo presto, nel 2015, ha lasciato i suoi familiari, e per promuovere queste due giornate benefiche giunte quest’anno alla terza edizione.

Sempre sabato è previsto un aperitivo in serata e la possibiltà di prenotare l’elitaxi che domenica volerà sui cieli sopra Abbadia. Infine, alle 19, l’apertura della cucina al giardino parrocchiale e musica dal vivo.

Domenica sarà la giornata principale della festa: si parte alle 9 con l’esposizione di auto e moto d’epoca, da competizione e sportive, sul lungolago alcune delle quali saranno a dispozione per un giro su prenotazione. Sul piazzale del lido si terrà un’esibizione dei fuoristrada, i gonfiabili per i bambini e alle 10.30 la Santa Messa in ricordo del piccolo Michele. Alle 12 l’apertura della cucina al giardino parrocchiale.

Alle 15.30 inizieranno i voli dell’elitaxi e dalle 16 la dimostrazione del Soccorso degli Alpini con Team decarcerizzazione REXT. Alle 17 la conclusione della manifestazione.