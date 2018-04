LECCO – Un piccolo riordino viabilistico in attesa di un intervento più grande che coinvolgerebbe l’incrocio di Olate. E’ questa l’idea espressa dall’assessore ai lavori pubblici Corrado Valsecchi durante l’incontro con la cittadinanza organizzato ieri sera nella sala del Teatro Invito di via Foscolo.

La scelta è stata quella di mantenere il doppio senso di marcia in via Don Minzoni “sacrificando” i posti auto, irregolari ma comunque tollerati, per creare un percorso pedonale sicuro: “Nonostante la sosta sia sempre stata tollerata, non può coesistere il doppio senso di marcia. L’obbiettivo è quello di aumentare la sicurezza e la vivibilità del quartiere, perciò andremo a creare lungo la via un percorso pedonale”.

Anche in via Renzo Tramaglino non cambia praticamente nulla: “Metteremo mano al riordino degli stalli di sosta mantenendo il percorso pedonale. Si perderà qualche stallo in favore di una maggiore sicurezza”. La vera novità riguarda via Maria Tramaglino che sale in piazza Della Vittoria: “Qui l’ipotesi sarebbe di creare un senso unico a salire, mentre in via Agnese verrà messo il cartello che consente il solo transito pedonale. Si tratta del minimo sindacale in attesa di un riordino più grosso a valle: all’incrocio con via Foscolo stiamo cercando di capire come recuperare sedime stradale per la creazione di una rotonda che ci consentirebbe di eliminare il semaforo di via Caldone e via Cernaia, rendendolo pedonale, e attuare il cambio di viabilità che si è potuto già sperimentare nei giorni scorsi durante i lavori sulla nuova Lecco-Ballabio”.

Valsecchi ha ribadito che sono ipotesi da discutere con i cittadini: “So che i riordini creano all’inizio qualche mal di pancia nelle comunità, ma spesso a distanza di qualche tempo dalla loro applicazione la gente è venuta a ringraziarci”.

Tra i problemi posti dai cittadini, invece, sono emerse due questioni in particolare: l’alta velocità con cui viene percorsa via ai Poggi e la sosta selvaggia in piazza della Vittoria. I cittadini, a gran voce, hanno chiesto l’istituzione di una zona 30 tra l’inizio di via ai Poggi e l’incrocio con via don Piatti, mentre per la questione delle soste selvagge hanno chiesto una maggior presenza della Polizia Locale e la possibilità di riservare l’ingresso alla piazza ai soli residenti.