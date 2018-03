LECCO – La bella stagione ad Acquate inizia nel segno dell’ambiente, dell’accoglienza e soprattutto della ‘rinascita’ perché “ognuno di noi può iniziare un processo di rinascita personale, partendo anche dai piccoli e saggi gesti quotidiani”.

Così gli organizzatori riassumono il messaggio che si è voluto lanciare con la Festa di Primavera che il rione lecchese ha vissuto sabato, tra stand dedicati all’ecologia e spettacoli in piazza.

Rinviata lo scorso weekend per il maltempo, la manifestazione si è svolta nella giornata odierna andando ad animare alcuni dei principali luoghi del quartiere: il parco di via Nassirjia ha ospitato i lavori dei bimbi e dato spazio a giochi, il cortile del Crams ha ospitato gli espositori di alcune realtà associative come la Federazione Italiana Amici della Bicicletta ed Eco86 Piedibus, con la presentazione anche di un progetto realizzato con gli studenti dell’istituto Fiocchi di una bici capace di produrre energia elettrica.

Due corti storiche, in via Tramaglino e via Paolino dei Morti, hanno dato spazio al tema dello spreco alimentare, con l’allestimento anche di un piccolo mercato agricolo con frutta e verdura che sono state offerte ai partecipanti, e del riciclaggio di prodotti scartati, mentre al Centro Culturale Polivalente sono stati raccolti tappi di plastica e sughero per l’acquisto di macchinari medici.

Piazza della Vittoria si è animata grazie ai cori dei bambini e alle canzoni di alcuni artisti, “Musiche dal mondo” è stato intitolato l’appuntamento che ha visto partecipare anche il coro dei ragazzi ospiti del centro di accoglienza del Ferrhotel. L’iniziativa è stata realizzata dalla coop. Crams insieme all’associazione Il Gabbiano, nell’ambito del progetto “Città al Rovescio”.