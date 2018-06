VALMADRERA – L’annuncio è arrivato mercoledì nel corso dell’incontro tra sindacati e l’amministratore dell’azienda, il dott. Bartoli: Aerosol Service chiederà al tribunale il concordato in continuità e questo per i lavoratori vuol dire solo una cosa, che gli stipendi non arriveranno tanto in fretta.

Lo sanno bene i sindacati di Filctem Femca e Uiltec che in Confindustria hanno contestato la decisione con la quale Areosol “di fatto dichiara non il riavvio delle produzioni ma al contrario la chiusura di una società che poteva dare ancora molto al territorio”.

“Questa opzione non era certo inaspettata – hanno proseguito i sindacati – ma, se espletata, senza aver prima provveduto al pagamento di parte delle mensilità arretrate ai lavoratori, comporterebbe ovviamente l’attesa di una autorizzazione del tribunale che sicuramente, non avrebbe tempi brevissimi. Il tutto bloccherebbe di fatto il pagamento di qualsiasi spettanza a dei lavoratori che sono in situazioni economiche drammatiche”.

Oggi i lavoratori stanno aspettando il pagamento di ben otto mensilità e non a caso tanti di loro stanno lasciando l’azienda. “Non è concepibile, come si possa pensare di proseguire con una attività senza pagare parte delle spettanze arretrate a dei lavoratori che non ce la fanno più e stanno dando le dimissioni per giusta causa in massa, per poter percepire almeno la disoccupazione”. Erano 110 all’inizio della crisi, oggi i dipendenti ancora in forze ad Aerosol sono circa una cinquantina.

“Riteniamo la posizione aziendale assurda, anche a fronte della sbandierata volontà di ripresa delle attività produttive che, ovviamente, non potranno essere svolte da dipendenti che non percepiscono uno stipendio da quasi otto mesi”.

La delegazione sindacale ha pertanto indetto una assemblea per venerdì per decidere con i lavoratori come opporsi ad una posizione aziendale “assurda ed ad una tattica negoziale delatoria che lascia intravedere interessi diversi rispetto al riavvio delle attività”.