LECCO – L’Agenzia per i servizi abitativi e l’housing sociale è stata istituita come progetto sperimentale dell’Ambito distrettuale di Lecco tramite bando di coprogettazione a sostegno delle politiche abitative e dei nuovi compiti che la normativa regionale pone in capo ai Comuni.

“L’Agenzia – ha spiegato la presidente dell’Ambito Distrettuale di Lecco Paola Giovanna Viganò – si fonda su un approccio alle problematiche abitative che considera la casa un bene al contempo strutturale e relazionale. È un servizio deputato sia a svolgere funzioni di tipo tecnico/amministrativo (applicazione delle normative, incontro domanda/offerta, aumento di soluzioni abitative, ecc..) sia a co-costruire e sviluppare progetti e azioni di sostegno e accompagnamento dei cittadini che, per il tramite dei servizi sociali comunali, potranno fare riferimento all’Agenzia. La connotazione relazionale dell’Agenzia è altresì rintracciabile nell’interazione con i Comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco, ai quali si propone come luogo di analisi condivisa dei problemi e coprogettazione di interventi. Obiettivo strategico su cui si sta investendo è la costruzione di una rete di collaborazione con i servizi sociali di base dei Comuni a supporto della sempre più complessa presa in carico dei cittadini, la ricognizione del bisogno abitativo e la condivisione di buone prassi e strumenti di lavoro, grazie anche alla produzione di strumenti informativi e comunicativi”.

“Al fine di supportare situazioni di fragilità nell’affrontare il proprio bisogno abitativo, si è avviata una sperimentazione attraverso un accompagnamento educativo finalizzato al sostegno nella ricerca di soluzioni abitative e alla ricerca attiva – ha continuato Viganò – e l’Agenzia intende sviluppare una funzione di ampliamento e ricomposizione dell’offerta abitativa, rafforzando le connessioni tra i vari soggetti e le misure/risorse oggi disponibili (locali, regionali e nazionali) per far fronte ai problemi abitativi”.

A partire dal mese di gennaio 2018 l’attività dell’Agenzia per i servizi abitativi si è sempre più intensificata e ha riguardato numerosi e sostanziali approfondimenti e contatti con diversi attori territoriali pubblici e privati del territorio: Comuni, servizi sociali, Aler, ANCI e altri soggetti, quali Sindacati inquilini, Associazioni, Politecnico.

“L’obiettivo del lavoro è la costruzione di una specifica e sempre più puntuale competenza e conoscenza sul tema dell’abitare che possa divenire patrimonio condiviso e risorsa per l’Ambito distrettuale di Lecco e dei diversi soggetti coinvolti nel complesso e diversificato tema dell’abitare. Al tal fine, una importante azione in essere è la mappatura del territorio: Agenzie immobiliari, dormitori, B&B, campeggi, affittacamere, per poter in questo modo costruire percorsi di collaborazione progettuale e di intervento per accompagnare il bisogno abitativo emergente”.

L’Agenzia risponde anche a richieste di supporto e orientamento da parte di realtà pubbliche e private relativamente ad approfondimenti tecnici e contrattuali oltre che di sviluppo di progettualità specifiche.

Una fondamentale attività svolta nei primi mesi è stata la gestione delle misure regionali “Interventi per fronteggiare emergenza abitativa e volti al mantenimento dell’alloggio”. L’analisi condivisa del bisogno con gli amministratori e le assistenti sociali ha portato ad individuare quale area di intervento le seguenti misure:

– Misura 4: sostegno a nuclei familiari in locazione sul libero mercato il cui reddito provenga esclusivamente da pensione – euro 50.000,00

Requisiti:

54 le

Castello Brianza, Erve, Lecco, Malgrate, Olginate, Torre de Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

domande presentate da cittadini dei Comuni di Annone Brianza, Bulciago, Calolziocorte,

– Misura 3: erogazione di contributi per familiari colpiti da pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo – euro 26.000

Requisiti:

– misura finalizzata all’avvio di nuova locazione

– alloggio all’asta

– reddito I.S.E.E. non superiore a €. 26.000,00

– contributo erogato: €. 4.000

7 le domande presentate dai Comuni di Costamasnaga, Dolzago, Lecco e Vercurago.

– Misura 2 morosità incolpevole ridotta: contributi per il mantenimento dell’abitazione in locazione sul libero mercato – €. 70.000,00

Si intende per morosità incolpevole la situazione di difficoltà/impossibilità, intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione, a provvedere al pagamento del relativo canone conseguentemente alla perdita o consistente riduzione del reddito familiare.

Le domande presentate sono state 42 che hanno beneficiato di un contributo di €. 1.500,00 o €. 2.500,00 per i cittadini dei Comuni di Annone B.za, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Cesana Brianza, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Vercurago.