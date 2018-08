ABBADIA – In occasione della Festa dei Campelli, prevista il 19 agosto presso la Chiesetta della Madonna Addolorata ai Resinelli, il sindaco ha emesso un’ordinanza per l’istituzione del senso unico di marcia per i veicoli autorizzati al passaggio sul tratto di Pista Agro Silvo Pastorale che da Abbadia Lariana (loc. Robbianico) porta a loc. Campelli presso la chiesa.

L’ordinanza è valida dalle 6 alle 11 di domenica 19 agosto.

La festa prevede la Santa Messa alle ore 10 e l’incanto dei canestri.