LECCO – Approvato il progetto presentato per il Bando Volontariato 2018 approvato lo scorso autunno, da CSVnet Lombardia (Centri Servizi per il Volontariato), Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e dalle associazioni Liberi Sogni, Spazio Giovani onlus, Smileland, Mikrokosmos, Associazione Che Bordello, Teatro al Cubo, Sbanda Brianza, Agorà, La Vecchia Quercia con Aido sezione provinciale di Lecco nel ruolo di capofila.

Il progetto ha avuto il sostegno dei comuni di Lecco, Olginate, Casatenovo, Calolziocorte, Monte Marenzo, Galbiate, Valgreghentino, Airuno, Paderno d’Adda, Imbersago e Rovagnate; oltre alla Comunità Montana del Lario Orientale – Valle San Martino e dell’Ambito Territoriale di Lecco – Gestione associata Servizi Sociali, dell’istituto comprensivo di Robbiate.

“Una rete ampia formata da soggetti con storie ed esperienze diverse che si son uniti per promuovere il dono, come pratica per avvicinare i giovani al volontariato. Lo scambio di idee fra diverse generazioni di volontari permetterà un arricchimento di tutti i soggetti della rete – ha spiegato il presidente provinciale Antonio Sartor -. Coinvolgere i giovani nei progetti che hanno a che fare con la cittadinanza attiva, l’intercultura, la democrazia partecipativa, l’informazione, l’arte o lo sport significa dunque invitarli a diventare megafono del cambiamento a partire da attività concrete, aiutandoli ad assumere il ruolo di dialogatori e mediatori tra le diverse componenti della cittadinanza”.

Le attività previste sono: eventi sportivi, eventi culturali, laboratori scuole d’infanzia, produzione di libretti informativi per le scuole superiori, creazione di totem informativi, progetti formativi per ragazzi e volontari e interventi divulgativi in televisione.

Il costo complessivo del progetto è di euro 67.647 che sarà così coperto: un contributo di 47.352 euro dal bando, in due tranche; la valorizzazione dell’attività dei volontari, per una somma pari a 10.146 euro; la raccolta di fondi (con iniziative varie) per un totale di 10.148 euro. Il progetto si svilupperà a maggio 2018 sino ad ottobre 2019 e interesserà tutto il territorio della nostra provincia.