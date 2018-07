CASARGO – “Do il benvenuto a questi ragazzi straordinari di cui bisogna essere orgogliosi. Il concerto bandistico è prima di tutto coordinazione e disciplina. La musica è il motore che ci spinge e la poesia dell’anima. Voi, ragazzi, siete capaci di esprimervi con una nota. Spendetevi nella vita così come nella musica, ora tocca a voi”.

Così il sindaco di Casargo Pina Scarpa ha accolto oggi pomeriggio, 8 luglio, al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo i ragazzi del XX Stage estivo Anbima Lombardia.

Dal 23 giugno 165 ragazzi tra i 10 e i 19 anni hanno trascorso due settimane di musica presso il Cfpa di Casargo, organizzati in due turni e accompagnati da uno staff di 16 docenti verso la realizzazione di due concerti conclusivi che, con successo, si sono svolti oggi.

Anche il presidente di Apaf Nunzio Marcelli ha accolto i ragazzi e ha fatto gli onori di casa: “Grazie di essere ancora qui a Casargo – ha detto -. Speriamo di avervi ancora qui l’anno prossimo”.

Il XX Stage estivo è un progetto di Anbima Lombardia, Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome. Da tre anni sotto la direzione organizzativa di Andrea Giovannini e la direzione artistica del Maestro Marcello Corti, lo Stage ha raggiunto nel 2018 numeri impressionanti: 165 allievi, 14 giorni di musica, 2 concerti, 16 docenti, 5 membri dello staff, 45 bande di diversa provenienza, 16 brani in repertorio. Numeri che confermano l’impegno di Anbima nella promozione della tradizione bandistica.

Proprio il Maestro Corti ha ringraziato i ragazzi spronandoli a essere ancora più concentrati “visto la particolare conformation acustica del luogo all’aperto senza muri”, mentre Giovannini ha ringraziato il Cfpa di Casargo per l’accoglienza. Prima del concerto i ragazzi del Cfpa hanno preparato un pranzo per i ragazzi che hanno partecipato allo stage e per gli ospiti della giornata.

I ragazzi, grandi protagonisti, sono stati autori di un’ottima performance, sfoderando un repertorio di livello pensato dal direttore artistico per stimolare i ragazzi sul piano musicale.