CASARGO – Concerto conclusivo del XX Stage estivo Anbima Lombardia domenica 8 luglio alle 16.30 presso il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo.

Dal 23 giugno 165 ragazzi tra i 10 e i 19 anni stanno trascorrendo due settimane di musica presso il Cfpa di Casargo, organizzati in due turni e accompagnati da uno staff di 16 docenti verso la realizzazione di due concerti conclusivi.

Il XX Stage estivo è un progetto di Anbima Lombardia, Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome. Da tre anni sotto la direzione organizzativa di Andrea Giovannini e la direzione artistica del Maestro Marcello Corti, lo Stage ha raggiunto nel 2018 numeri impressionanti: 165 allievi, 14 giorni di musica, 2 concerti, 16 docenti, 5 membri dello staff, 45 bande di diversa provenienza, 16 brani in repertorio. Numeri che confermano l’impegno di Anbima nella promozione della tradizione bandistica.

Il sogno del Maestro Claudio Abbado di portare musica al Cfpa di Casargo e un giorno di portare in ritiro gli allievi del Conservatorio di Milano si sta realizzando: non sono però gli studenti del Conservatorio a vivere all’interno della struttura, ma ragazzi che hanno fatto della musica la loro passione. Il sogno di Abbado si è incontrato con la forte tradizione bandistica della Lombardia ed è condiviso da tutti coloro che vogliono fare musica di qualità con impegno, studio e tanta passione.

Anbima si unisce alla soddisfazione del sindaco di Casargo Pina Scarpa: la coincidenza di intenti, nata dall’incontro di tre anni fa, dona grande prestigio allo Stage. La figura di Claudio Abbado, musicista straordinario e prima ancora uomo straordinario, deve essere da stimolo per tutti gli associati.

Un repertorio di livello pensato dal direttore artistico per stimolare i ragazzi sul piano musicale: negli ultimi tre anni sono stati affrontati brani di pregio con nomi di punta del panorama compositivo internazionale, come Franco Cesarini, Samuel Adler, Luciano Feliciani, Thomas Doss, Daniel Bukvich, Eric Withacre.

Domenica 8 luglio le esibizioni inizieranno alle 16.30 e termineranno alle 18; il concerto si terrà nel cortile del Cfpa di Casargo, l’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare alla conclusione di un percorso estremamente intenso.

“Siamo onorati di essere stati scelti nuovamente da Anbima per ospitare nella nostra struttura il campus formativo regionale – commenta il presidente di Apaf Nunzio Marcelli – Vedere al Cfpa di Casargo questi giovani musicisti impegnati nelle loro attività ci fa molto piacere, perché la nostra scuola ha una vocazione particolare per la formazione dei giovani, anche in materie differenti. La nostra attività di accoglienza proseguirà anche nel periodo estivo a supporto di gruppi e associazioni sportive regionali e nazionali, con benefici e ricadute positive per tutto il territorio”.

“Lo Stage Anbima da tre anni sta crescendo ed è diventato un appuntamento fisso del panorama bandistico regionale – aggiunge il direttore organizzativo Andrea Giovannini – la qualità dei nostri docenti e dell’organizzazione, l’eccellenza del servizio della scuola alberghiera di Casargo e del loro personale hanno reso questo campo estivo un’esperienza unica. La fatica di organizzare, gestire e vivere due settimane a stretto contatto con i ragazzi è ripagata dalla soddisfazione di averli visti crescere con noi”.

“Scoprire di aver realizzato alla nostra maniera il sogno del Maestro Claudio Abbado è qualcosa di estremamente emozionante – sottolinea il direttore artistico Marcello Corti – E’ un grande onore aver contribuito alla realizzazione di questo progetto e di averlo fatto mettendo al primo posto la qualità musicale. Il compito di condurre i ragazzi all’ombra di una figura di così grande prestigio musicale mi riempie di responsabilità. L’eccellente lavoro che i ragazzi stanno compiendo non sarebbe possibile senza gli spazi e i servizi del Cfpa, la disponibilità del Sindaco e la bellezza della Valsassina”.

“Lo Stage Anbima è incredibile: il repertorio è molto più difficile rispetto a quello che affrontiamo nella nostra banda – evidenzia Tobia Antonucci, allievo dello Stage (corno) – Ogni giorno approfondiamo la parte con i docenti e abbiamo modo di scavare la musica veramente in profondità. Sarebbe bello che la vita in banda potesse essere come a Casargo per tutto l’anno, ma purtroppo non è possibile”.