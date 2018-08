CASARGO – Prenderà il via lunedì 20 agosto e proseguirà sino al 27 agosto la quarta edizione del Fencing Lab, campus di scherma dove i campioni di oggi formano i campioni di domani, ospitato per la seconda volta presso il Cfpa di Casargo. Parteciperanno 116 ragazzi provenienti da tutto il mondo, tra cui circa quindici atleti nazionali e istruttori, che saranno seguiti per quanto riguarda l’ospitalità dai docenti e dagli studenti della struttura valsassinese.

Fencing Lab – incentrato su sciabola e spada – è un progetto creato e ideato dai campioni Paolo Pizzo (due volte campione del mondo 2011 e 2017 e argento olimpico a Rio2016), Mara Navarria (fresca vincitrice del titolo iridato 2018 e della Coppa del Mondo di specialità), Luigi Samele (bronzo olimpico Londra 2012, argento mondiale a squadre 2018), Enrico Berrè (campione del mondo a squadre 2015 e argento a squadre 2018) e da Andrea Lo Coco, preparatore fisico di molti campioni.

“Questa settimana non prevede solo lezioni di scherma ma anche attività di svago integrate con il nostro territorio per favorirne la conoscenza: ad esempio i formaggi della Valsassina saranno i protagonisti all’accoglienza a ragazzi e genitori in programma lunedì 20 e alla cena di gala di sabato 25”, spiega Marco Cimino, direttore del plesso di Casargo.

“Fencing Lab è inoltre un momento di crescita, di amicizia e di formazione, un po’ come avviene nella nostra scuola durante l’anno scolastico – aggiunge Marco Galbiati, presidente del Cfpa -. Oltre cento ragazzi e ragazze hanno la possibilità di vivere a strettissimo contatto con i loro idoli, di legare fra loro e di conoscere la Valsassina e le sue prelibatezze, oltre che la professionalità dei nostri allievi e dei nostri insegnanti”.

Sponsor e partner dell’evento sono Cfpa Casargo, Negrini Fencing Line, l’associazione “Il tuo cuore la mia stella” e importanti club di scherma italiani (Club Scherma San Severo, Club Scherma Lecce, Associazione Schermistica Bresso, Isef Torino, Club Scherma Roma).

Fencing Lab gode del patrocinio dei Comuni di Casargo e di Premana che collaborano in particolare per la logistica e per i trasporti.