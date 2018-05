CALOLZIOCORTE – Non sono certo passate inosservate le nuove barriere di cemento posizionate ai varchi della zona pedonale del Lavello per garantire la sicurezza delle persone.

Blocchi e new jersey sono stati messi all’intersezione con la tangenzialina, all’ingresso vicino al Dancing Lavello e all’entrata accanto al monastero.

C’è chi, di fronte ai blocchi e new jersey di cemento, è rimasto un po’ sorpreso: “Abbiamo seguito le direttive della Prefettura per mettere in sicurezza quelle aree che vengono utilizzate per manifestazioni ed eventi – ha commentato l’assessore Sonia Mazzoleni -. Con la riqualificazione del lungolago nei pressi del Dancing Lavello e il conseguente spostamento dell’area mercato la priorità era quella di proteggere la zona pedonale”.

Nei prossimi giorni verranno posizionati anche dei dissuasori mobili (quelli che si alzano e si abbassano) per regolare l’eventuale accesso alla zona pedonale: “Gli sbarramenti di cemento che sono stati posizionati sono certificati e garantiti per impatti di una certa rilevanza. E’ chiaro che dal punto di vista estetico possono essere migliorati, ma in questa fase era necessario privilegiare la sicurezza delle persone. In futuro si potranno valutare altre soluzioni”.