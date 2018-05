MALGRATE – “I manipolatori relazionali, chi sono e come riconoscerli”. Questo il titolo dell’incontro gratuito promosso da Lotto Cinque Coworking Malgrate di via Strecciola.

La serata è dedicata alla scoperta di uomini e donne che hanno fatto della manipolazione dei sentimenti la loro principale abilità. Stringere una relazione affettiva con loro può essere doloroso, ed in alcuni casi devastante. Chi sono? Come lo fanno? Perché lo fanno? Ma soprattutto, come possiamo riconoscerli, proteggerci ed evitarli?

In cattedra Monica Bonsangue, psicologa, psicoterapeuta e psicotraumatologa esperta in dinamiche di violenza e maltrattamento nella coppia. Autrice del testo “La violenza psicologica nella coppia. Cosa c’è prima di un femminicidio”. Opera sul territorio e a livello internazionale come formatrice. Al termine segui

L’ingresso alla serata è gratuito, previa registrazione su Eventbrite oppure via mail info@lottocinque.it (Posti Limitati).

L’incontro segue a quello che si è tenuto il 9 maggio “Il corpo delle donne, tra mass media e strumentalizzazione”.