LECCO – L’associazione Tagme – Diamoci da fare organizza la tradizionale castagnata al piazzale della funivia di Erna. L’appuntamento è per domenica 21 ottobre. L’associazione di San Giovanni organizza numerose iniziative durante l’anno per sostenere la missione di padre Roberto Donghi, missionario del Pime, in Guinea Bissau.

Dalle ore 13 verranno distribuite le burolle a chiunque lo vorrà. In caso di pioggia l’iniziativa sarà rimandata a domenica 28 ottobre.