LECCO – Conclusa la terza edizione di Lecco Job Day, fiera del lavoro organizzata dal Polo territoriale di Lecco in collaborazione con il servizio Career Service del Politecnico di Milano.

Anche quest’anno le aziende hanno risposto prontamente al lancio dell’iniziativa avvenuto a settembre esaurendo in poche ore tutti i posti disponibili. 28 aziende, provenienti dal settore metalmeccanico e industriale, hanno dato vita, insieme agli studenti e laureati del Poli, a una mattinata contrassegnata da colloqui conoscitivi e raccolta curriculum.

In aula, oltre agli stand aziendali, l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco che hanno accolto presso le loro postazioni i professionisti del territorio che, nel corso dell’evento, hanno potuto incontrare gli studenti e presentare loro valide proposte di collaborazione. A evento concluso i feedback delle imprese sono positivi e confermano sia l’apprezzamento per il format proposto, sia l’interesse per i profili incontrati.

“La missione dell’ateneo è formare figure professionali qualificate e pronte per il mondo del lavoro. – afferma Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco – Eventi come Lecco Job Day sono importanti perché fanno sì che la domanda e l’offerta del mercato del lavoro locale si possano incontrare in Università. Ringrazio le aziende che scelgono di investire il loro tempo per venire a incontrare i nostri studenti e vedo in questo un segnale importante che testimonia quanto sia valida e apprezzata la formazione garantita dal Politecnico di Milano”.

Le aziende che hanno partecipato

A.A.G. Stucchi s.r.l. unico socio; Aludesign S.p.A.; C.E.M.B. S.p.A.; Carcano Antonio S.p.A.; Conti s.n.c. di Conti Giuseppe & C.; Covestro s.r.l.; Creatr di Bianchi Bazzi Samuele; EnviroExperts Italia s.r.l.; Fontana Pietro S.p.A.; Froma s.r.l.; Galperti s.r.l.; GECOTEC di Bassani Flavio; Gilardoni Vittorio s.r.l.; GPSBrianza – Ing. Meroni Giorgio; M.S.Ambrogio S.p.A.; Mario Nava S.p.A.; Mollificio Pavano S.p.A.; MTS engineering s.r.l.; Novastilmec S.p.A.; ODE s.r.l.; OMET s.r.l.; P&C Automotive s.r.l.; Rodacciai S.p.A.; S.C.T. Informatica; Technoprobe S.p.A.; V.A.R.I. S.p.A.; Wagner S.p.A; Wuerth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A.