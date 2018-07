LECCO – Le Tre Cime di Lavaredo con tanto di soccorso in parete sulla Piccola, la stazione di Oggiono, il centro di Bergamo, il Matitone, la statua del Manzoni, il profilo del Resegone e poi il Politecnico…

Impossibile descrivere tutto, è uno spettacolo da vedere con i propri occhi: centinaia di migliaia di mattoncini colorati a dar forma a tutto ciò che è possibile immaginare. Sguardi di bambini (ma anche di tantissimi adulti) affascinati davanti a costruzioni incredibili.

Alle 14 in punto di oggi, sabato 28 luglio, si è aperta ufficialmente l’edizione 2018 di Itlug Lecco: “Record di espositori (ben 250) e record di espositori giunti dall’estero (addirittura 18), il più lontano è arrivato dalla Romania – ha detto soddisfatto Marco Chiappa, organizzatore dell’evento ed ex presidente di Itlug, l’associazione che raccoglie gli appassionati di Lego -. Un grazie all’amministrazione comunale che ci supporta, al Politecnico che da diversi anni ci offre uno spazio incredibile, agli espositori e a tutti coloro che collaborano per la buona riuscita dell’evento. Speriamo sia anche l’anno del record di accessi!”

Al taglio del nastro, a fare gli onori di casa, è stato il prorettore del Politecnico Manuela Grecchi: “Da parte nostra è una tradizione molto bella. Al Politecnico si insegnano discipline che portano a costruire, perciò credo che tutti gli ingegneri, gli architetti e i designer siano nati giocando coi Lego. Buon divertimento a tutti e, come al solito, vedremo cose strepitose”.

“Un grazie a tutti i visitatori che ogni anno arrivano da sempre più lontano – ha detto il sindaco di Lecco Virginio Brivio – Itlug è evento che consente ai visitatori di apprezzare anche le bellezze del nostro territorio. Passione e tecnica sono il motore di questo evento, come del resto sono il motore di ogni comunità e questo è un bel messaggio”.

Entusiasta anche Vico Valassi, presidente di UniverLecco: “A noi piacciono le cose che si vedono e perciò sosteniamo con passione questo appuntamento. Stefano Besseghini, un nostro ricercatore del Cnr, uno della famiglia del Politecnico, ha avuto proprio ieri dal Consiglio dei Ministri l’incarico di responsabile dell’ente di Ricerca dei Servizi Energetici, un settore importante per lo sviluppo di questo paese e una medaglia anche nostra, di Lecco, città dove ha lavorato per molti anni. In questo luogo, così bello e accogliente, è facile creare iniziative vincenti e la presenza di Itlug è molto importante, continuate su questa strada”.

Quindi il prorettore Grecchi ha parlato di un nuovo progetto sperimentale: “Si avvierà a febbraio del 2019 e vedrà coinvolti i bambini. Il nome è ‘La città sostenibile‘ e verranno creati dei percorsi all’interno dell’università dedicati ai bimbi. Certe tematiche, così come la capacità di inventare, costruire e sognare, solamente i bambini possono svelarcele”.

Il tempo di fare entrare gli espositori e poi tutti dentro, la fila di visitatori era già lunga e siamo solo all’inizio!

INFORMAZIONI E PROGRAMMA

GALLERIA FOTOGRAFICA