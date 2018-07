LECCO – Sono partiti oggi, sabato 7 luglio, in tutta la Lombardia compresa la provincia di Lecco, i Saldi Estivi, la stagione di sconti attesa dai consumatori quanto dai commercianti che sperano in un aumento degli acquisti.

Nei giorni scorsi, la Confcommercio di Lecco aveva auspicato una ripresa delle vendite a seguito di mesi poco favorevoli per il commercio (leggi qui l’articolo).

E se nell’articolo al link precedente trovate la guida stilata dall’associazione dei commercianti, anche Regione Lombardia ha diffuso un promemoria di regole valide per negozianti e clienti.

Ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E’ invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.