OLGINATE – Domenica 9 settembre don Eugenio Folcio, parroco di Olginate, saluterà la sua comunità domenica per un nuovo incarico pastorale a Novate.

In occasione dell’inizio della Festa dell’Oratorio è stata organizzata la cerimonia di saluto che prevede la celebrazione della Santa Messa di saluto alle ore 10.30 e, a seguire, l’inaugurazione delle nuove aule dell’oratorio e al termine un rinfresco per tutti.

Don Eugenio Folcio, nato a Canzo nel 1942, rimane in famiglia solamente pochi anni: alla fine della quinta elementare prende la via del seminario, prima a Seveso, poi a Venegono e Saronno. E’ stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1966. Il suo primo impiego è stato quello di coadiutore parrocchiale nella parrocchia di Missaglia, nella quale è rimasto per più di vent’anni. In seguito è arrivato il primo incarico di parroco, che ha svolto nella comunità di Robbiate a partire dal 1988. Infine, nel 2005 è giunto a Olginate dove è rimasto parroco fino a oggi.

Domani, sabato 8 settembre, aprirà i battenti la FestOratorio Olginate 2018: alle ore 18 la Santa Messa con la fiaccola partita da piazza Duomo a Milano e benedetta dall’Arcivescovo Delpini. Alle 19 apertura della cucina con piatto speciale paella, oltre a tante altre prelibatezze. Molti gli appuntamenti che proseguiranno fino al 30 settembre: tra i più importanti, sabato 22 e domenica 23 settembre, il Memorial Andrea Ruggio, torneo di calcio per ricordare un giovane del paese prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI FESTORATORIO