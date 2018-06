LECCO– Aperto il nuovo bando a sostegno delle imprese per la promozione e lo sviluppo di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. La Camera di Commercio di Lecco da continuità alle azioni di sistema in tema di “Orientamento al lavoro e alle professioni”, secondo la previsione della propria Legge di Riforma D.lgs. 219/2016.

Significative le risorse a disposizione nell’entità di Euro 102.820,00 finalizzate a riconoscere contributi a fondo perduto secondo le seguenti tipologie:

A) Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

Il contributo a favore dei soggetti beneficiari sarà di € 500,00 per ciascun studente fino ad un massimo di n.5 (cinque).

B) Corsi di Formazione e servizi di supporto e accompagnamento

Il contributo a favore dei soggetti beneficiari sarà di € 500,00 per ciascun corso e/o servizio erogato dagli Enti Accreditati fino ad un massimo di n.5 (cinque).

Un ulteriore importo forfettario di € 200,00 sarà riconosciuto nel caso di studenti con disabilità, rispetto ai quali è prevista un’attività di sostegno scolastico e una premialità pari ad € 100,00 alle imprese responsabili e/o a quelle iscritte nell’elenco del “Rating di Legalità”.

Il Bando ha come obiettivo la promozione dell’alternanza e l’implementazione del Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro (RASL), piattaforma introdotta dalla Legge “La Buona Scuola” (Legge n.107/2015) quale strumento facilitatore dell’incontro tra domanda e offerta di tirocini e di percorsi in apprendistato.

Le domande possono essere presentate dal 20 giugno sino alle ore 12 di mercoledì 31 ottobre, da Micro Piccole, Medie, Imprese, Enti privati -inclusi quelli del terzo settore – e Liberi Professionisti.

Il testo del bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito camerale: www.lc.camcom.gov.it per informazioni e chiarimenti contattare: Team di progetto “Orientamento al Lavoro e alle Professioni” (Tel. 0341/292.212-218; e-mail scuolalavoro@lc.camcom.it).