BELLANO – Al via il corso di Viticoltura “Lago e Monti” voluto e organizzato dal Consorzio della Patata Bianca di Esino. La prima lezione è già in calendario per questo martedì 17 Luglio prossimo presso il Palasole di Bellano.

Tema del primo incontro i fondamenti della viticoltura delle terre lariane, “Dall’impianto alla gestione e accenni di preparazione alla vendemmia”, con introduzione di Emiliano Invernizzi e relatore Davide Marelli

Chi è interessato e vuole iscriversi può contattare Fabio Festorazzi al 339 8316306.